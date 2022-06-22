انت الان تتابع تفاصيل خبر أشرف زكي: العنف موجود من قبل ما الفن يظهر ودي مجرد شماعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706378/أشرف-زكي-العنف-موجود-من-قبل-ما-الفن-يظهر-ودي-مجرد-شماعة

دوت الخليج يرصد رد أشرف زكي على اتهامات تسبب الفن في قتل فتاة المنصورة.

أشرف زكي يعلق على واقعة فتاة المنصورة

وقال أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية: "العنف موجود من قبل ما الفن يظهر.. الفن هو السبب يعني؟ لا طبعًا، والفن برئ من كل الاتهامات ودي مجرد شماعة وكان فيه أفلام لمحمود المليجي وفريد شوقي بها أدوار شر وعنف ومع ذلك لم يتعرضوا للانتقادات.. وأنا غير متفق مع الهجوم على محمد رمضان أو الفن بشكل عام دون ذكر أسماء".

أشرف زكي يحتفل بتخرج ابنته

على الصعيد الآخر، احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتخرج ابنتهما مريم من المدرسة، معربا عن سعادته بهذه اللحظة التى كان ينتظرها من زمان، فيما احتفلت روجينا بتخرج ابنتها مؤكدة أن هذا اليوم هو من أسعد أيام حياتها.

ونشر زكي، صور له مع زوجته وبناته من حفل التخرج، صحبها بتعليق: "لحظة خاصة جدًا، لحظة مستنيها من زمان، لحظه تخرج مريم، مبروك علينا، ربنا كرمنا أعظم كرم".

كما احتفلت روجينا بتخرج ابنتها، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد والشكر لله.. النهاردة من أسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم، فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك، من يوم تخرج مايا وأنا مستنيه اليوم ده، بشكرك عشان دايمًا سند وحضن حنين لينا كلنا ويارب دايما أشوفك انتى ومايا أسعد الناس، مبروك يا حبيبتي وربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه".

وأيضا هنأت مايا زكي، شقيقتها الصغيرة مريم بالتخرج، قائلة: "اليوم تخرجت طفلتي، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة وفخرًا بالفتاة الجميلة التي أصبحت عليها، مريومة قوية جميلة.. كنا معًا في السراء والضراء، شكرًا لك على دعمك لي دائما".

طالب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنانين، اليوم الجمعة، بسرعة سداد الضرائب قبل نهاية المهلة وآخرها 30 يونيو الجارى وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والذي تقوم وزارة المالية ببحث إعداد مشروع هذا القانون.