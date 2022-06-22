المالية: التصريحات المتداولة للوزير حول الأزمة العالمية للغذاء غير دقيقة

أضاف المرصد الإعلامى لوزارة المالية، فى بيان توضيحى، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا فى تصريحاته الإعلامية على هامش منتدى قطر الاقتصادى، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية فى مصر، موضحا أن الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر، وأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية يكفى 6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق.
أوضح المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمضى بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وقد أشار وزير المالية، فى تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادى، إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعى، حيث تبلغ الأراضى المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.
أشار المرصد الإعلامى لوزارة المالية، إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائى، على النحو الذى يمكن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم.
أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن وزير المالية شدد، فى تصريحاته، على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكا ينعكس فى معدل نمو مستهدف يتجاوز 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو الحالى، وأننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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