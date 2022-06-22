المشاركون بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: المياه يمكن أن تكون مصدرا للسلام

جدة - نرمين السيد - وشددت كيلى ان مايور نائب رئيس وحدة المياه بالأمم المتحدة على ضرورة مناقشة هذه النقطة خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ فى دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.. داعية إلى أهمية تضافر الجهود وتناغم التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف.

وأشارت إلى التطورات الكبيرة فى الحياة التى طرات خلال السنوات العشرة الماضية والتى تتطلب حلولا وعلى راسها التحول إلى الطاقة المتجددة.. كاشفة عن أن حوالى 2 مليار شخص حول العالم يعانى من نقص وندرة المياه.

وشددت على الحاجة إلى الأمن المائى، فالمياه هى ملك للجميع لكونها من الطبيعة وترتبط ارتباطا كبيرا بالسلام، وأعلنت أن الأمم المتحدة ستعقد فى عام 2023 مؤتمرا حول المياه وهو الأول للمنظمة فى هذا المجال منذ السبعينات من القرن الماضى.

ومن جانبها قالت تجورى سينج نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة:" إننا ندرك جميعا أن تغير المناخ يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد"، وأكدت على الحاجة إلى التحول فى مجال الطاقة بأفريقيا مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف، وأبرزت المسئولة الدولية العلاقة الكبيرة بين أسعار الوقود وأسعار الغذاء.. داعية إلى بناء شراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لبلوغ هذه الأهداف.

كما استعرض إدوارد منصور مدير مكتب التغير المناخى والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة / الفاو/ بدوره تدابير التأقلم بالقارة الإفريقية.. مؤكدا على أن العالم يعيش أزمة غذاء.

وحذر المسئول الأممى من وجود مخاطر تتصل بمشكلة الغذاء وتخريب سلاسل الإمداد بخلاف تداعيات أزمة وباء كوفيد - 19 التى غيرت المشهد برمته.

وأوضح أن أزمة المناخ تغير دورة حياتنا والحياة الزراعية وهو ما يستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والحيلولة دون تفاقم تداعياتها.

ودعا إلى أهمية حشد الجهود لاسيما وان حوالى 80 بالمائة من الانتاج الزراعى والحيوانى يتأثر من الجفاف فى أفريقيا.. مضيفا أن الأراضى فى القارة الأفريقية ليست خصبة دون وجود المياه.

وحذر من نقص المياه فى القارة الأفريقية التى تعتمد عليها الزراعة الأمر الذى يتطلب إجراءات لزيادة خصوبة الأراضى.. مشيرا إلى أن ثلث المنتجات الزراعية فى إفريقيا يتم اهدارها من جانب المستهلكين.

كما قال إن القارة الأفريقية بحاجة إلى الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجيا مع التركيز على التحول التكنولوجى للمرأة الريفية.

ومن ناحيته.. قال طارق قطب ممثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إن الصندوق يركز على صغار المزارعين لاسيما من ذوى الظروف الصعبة التى تؤدى إلى ضعف الانتاج الزراعى.

وأضاف أنه يوجد فى أفريقيا 271 مليون هكتار من الأراضى القابلة للزراعة وعلينا إيجاد الطراق اللازمة للرى.

ودعا إلى ضرورة إدراج نظم جديدة وبنية تحتية للرى فى القارة الأفريقية.. موضحا أن هناك مبادرة مشتركة لتنمية قطاع الزراعة فى أفريقيا ونظم للرى من شأنها أن توفر 26 مليون دولار.

وناقش المشاركون مخاطر المناخ والفرص والصلة بين النظام البيئى للمياه والغذاء والطاقة فى إفريقيا، وأهمية تعزيز التعاون من أجل استدامة السلام، كما تطرقوا إلى الوضع الدولى الحالى المتقلب، مع الاضطرابات فى أسواق الطاقة والسلع الأساسية، والذى يؤدى إلى أزمة غذائية لها آثار بعيدة المدى على التنمية والاستقرار فى أفريقيا، حيث أن العديد من البلدان الأفريقية التى تعتمد على واردات الغذاء والوقود تتأثر بشكل خاص سلبا لأنها لا تزال تصارع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا COVID19-.

وناقشت الجلسة التعاون الفعال وتدابير التكيف، بما فى ذلك من خلال العلاقة بين النظم البيئية للمياه والغذاء والطاقة، فى سياق المخاطر المتتالية وتأثيرات المناخ المتزايدة فى جميع أنحاء القارة الأفريقية.

كما بحث المشاركون التدابير ذات الصلة على المستويين الإقليمى والقارى التى تعزز التنمية المستدامة والسلام من خلال تعزيز التعاون مع تسليط الضوء على الدور الذى يمكن أن يلعبه الشركاء والمؤسسات المالية لتعزيز التكامل الإقليمى الشامل.