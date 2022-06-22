التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم، القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.





ومن المقرر أن يتيح الجهاز الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مدى أحقية الموظف فى الترقية من عدمه غدا فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة والذى يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

وتضمن القرار أن يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، وفقا للجدول المرفق بالقرار اعتبارا من 1/7/2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع فى 2/11/2016، استنادا إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية.

كما نص القرار أيضا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2022 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارا من 1/7/2022، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى، أيهما أكبر، محسوبة على أجره فى 30/6/2022.

الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2022 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

علما أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2021 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن توضح الوحدة عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة فى هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين