وظائف للمعلمين بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (الشروط والتخصصات)

جدة - نرمين السيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO فى مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط، من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الأول الثانوى، للعام الدراسى الجديد 2022/2023.





التخصصات المطلوبة وحددت المدرسة التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف كالتالى: Biology، Science ،Math ،English ،French ،IT، تربية دينية ودراسات اجتماعية. شروط التقدم للوظائف وعن الشروط والاحكام، حددتها المدرسة كالتالى: - إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة. - القبول يكون من معلمى وزارة التربية والتعليم فقط. - تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر. - تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية. يتم تقديم الأوراق على موقع المدرسة من خلال هذا الرابـــــــط المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد أول مدرسة حكومية دولية فى إفريقيا والشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول تعاون ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية "مدارس جرين لاند الدولية"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وحصلت المدرسة على الاعتماد الدولى للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية، وشهادة الأيزو 9001، كما نالت اعتماد البرنامج الابتدائى والبرنامج المتوسط من منظمة الجودة البريطانية BSI، وشهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن الاجتماعى. وتمنح المدرسة للطلاب الملتحقين بها، شهادة البكالوريا الدولية IB.

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