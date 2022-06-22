لأول مرة فى مصر وإفريقيا.. بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

جدة - نرمين السيد - حصل مؤخرا بنك مصر -القطاع القانونى على شهادة الأيزو"ISO 9001:2015" فى مجال إدارة الجودة من قبل TUV southwest المتخصصة والرائدة دوليا فى مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانونى فى بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة المرموقة، هذا ويتم منح هذه الشهادة بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دوليا فى نظم الإدارة العالمية.





وتعد هذه الشهادة تأكيدا على نجاح البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاسا لريادته فى إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمى الاقتصاد القومى ويحقق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر. وصرح محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إن حصول البنك على هذه الشهادة يعتبر بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات الدولية ونظم الإدارة الناجحة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من البنك لقاعدة عملائه العريضة، حيث يعد الحصول على هذه الشهادة ترجمة حقيقة للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة العمل بما يضمن تهيئة السبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء. ويسعى بنك مصر دائما على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائما على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال وتحسين القدرة على العمل خلال المواقف الصعبة، والحد من حدوث اضطرابات تشغيلية والاستمرار فى توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلا عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التى يقدمها البنك لعملائه.

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