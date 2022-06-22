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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706382/إبراهيم-عيسى-الشيخ-الشعراوي-ينظر-للمرأة-على-أنها-وعاء-للشهوة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية في كافة المجالات، و ظهر ذلك من خلال إقرار العديد من القوانين في صالح المرأة ولحماية المرأة، ولكن يبدو أن بعض الأجهزة لا تريد ذلك التغيير، أو ليسوا على مستوى إدراك وفهم الرئيس السيسي وطموحه فيما يتعلق بقضية المرأة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الخطاب الديني السلفي هو السبب فيما تمر به مصر الآن، موضحا أن مصر تحصد ثمار 50 سنة من السلفية التي غزت مصر، والخطاب الديني السلفي يعمل دائما على تحقير المرأة وتقزيمها.

وتابع أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان ينظر للمرأة على أنها وعاء للشهوة، وهذا أمر لا أزعم به بل معروف عنه في تصريحاته، و البعض سيهاجمني من أجل الحديث عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، "دخلنا في الغميق دلوقتي هلاقي الدنيا داخلة تكلمني ليه الشيخ الشعراوي بتتكلم عليه بس أنا بتكلم بتحليل الأمر".

إبراهيم عيسى: الخطاب الديني السلفي السبب في مقتل نيرة أشرف

ونسب "عيسى" مقتل نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة إلى الخطاب الديني السللفي، حيث يرى أن هذا الخطاب تسبب في ثقافة سلبية تسود سنوات مصر الأخيرة، يحقر من المرأة ويهين المرأة ويقلل من دورها في المجتمع، متابعا: " "أصل الخطاب يطلع يقول المرأة تقعد في البيت ومتشتغلش، وجعل المرأة باب للشيطان والفتنة والغواية وكل الكلام ده".

وأوضح أن حادثة فتاة المنصورة أظهرت سيطرت السلفيين على دماغ المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تغيير الثقافة الدينية لدى المصريين، "اللي بيحصل دلوقتي ده بسبب غزو الفكر السلفي والخطاب السلفي في دماغ المصريين، لازم نعدل ده، اللي وصلنا لي دلوقتي ده بسبب الخطاب ده".