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وفاة شقيقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - أخبار البرلمان

النائبة رشا كليب: توكيل تويوتا ملزم بتسليم السيارات للحاجزين وجهاز حماية المسهلك عليه التنحي عن هذا الأمر

الثلاثاء 21 يونيو 2022

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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