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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706380/عميل-اتصالات-مصر-Etisalat-Misr-يشكو-أنتم-شركة-مش-فارق-معاكم-العملاء

اشتكى عميل اتصالات مصر Etisalat Misr من سوء الخدمات التى توفرها الشركة، بالإضافة إلى وصفه أسلوب تعامل موظفي خدمة عملاء اتصالات مصر بمستوي ضعيف، ومتحدثًا عن إهدار رصيده من نظام اميرالد اتصالات مصر، ويستعرض دوت الخليج شكوى عميل اتصالات مصر ورصد كل ما يخصها.

شكاوي عملاء اتصالات مصر

حذر عميل اتصالات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلا: "أنا عايز احكي ليكم تجربتي مع شركة اتصالات أنا بقالي أكتر من سنتين علي نظام اميرالد ٢٠٠ المفروض تكون الفاتورة ٢٥٨ جنيه و بعد تعديل الأسعار وصلت لـ ٣٢٢ جنيه وحكيت لاحد موظفي خدمة العملاء عن بعض الظروف اللي كنت بواجهها وانشغالات في العمل في بدفع أرقام وهمية فالفاتورة ومعنديش وقت فاضي اتواصل معاهم يرد عليا احد المسؤولين في قسم الشكاوي ودا المفروض اعلي قسم فالشركة دي غلطة حضرتك أنك بتدفع وخلاص طيب".

خدمة عملاء اتصالات مصر

وأضاف: "أنا رابط الـ كارت الخاص بي فالحساب و بحاسب منه automatic و لما قعدت أجمع حسابي لقيت إني بدفع متوسط ١٢٠٠ جنيه و لما تواصلت للمرة الثانية وبقول إني مضاف علي الفاتورة عندي ٣٦٠ جنيه اكتر من شهر زيادة بسبب الانترنت يقولي دي خدمة حضرتك مختارها ولما سألته إيه هيا الخدمة وضح ليا ان ال ٩ جيجا ب ٣٦٠ جنيه ونظام اميرالد اللي انا مشترك فيه بيدي الـ ٩ جيجا بـ ١٠٠ جنيه بس".

وتابع: "كل شوية حد يتواصل معايا يقولي دي مش غلطة الشركة المبالغ المضافة دي صحيحة و احنا هنقدملك عرض خضم ١٠٠ جنيه لمدة شهرين".

وانتقد خدمة عملاء اتصالات مصر قائلا: "غير طبعا قلة الذوق اللي بيتعامل بيها بعض الموظفين و من نص ساعة تقريبا كلمتني انسة ب قلة ذوق جدا وبتقول انها من قسم المتابعة وان الشركة كدا مش غلطانة في حق حضرتك و لما طلبت منها تتكلم ب اسلوب ارقي شوية قالتلي حضرتك اتصل ب ٨٠٠ وقدم شكوي".

اتصالات مصر

وعلق: "يعني انتم ك شركة مش فارق معاكم العملاء بتوعكم ولا ايه حد يفهمني".

واختتم: "كل الناس اللي ف اميرالد و حولت فودافون استفادوا بعروض 50% علي الفاتورة و ضعف نظام الباقة و بيدفعوا ٤٥٠ و ٥٠٠ وأقل بكتير من ١٢٠٠:٢٠٠٠ اللي انا بدفعهم في اتصالات مصر، أنا كاتب الـ post تحذير ان كل واحد يراجع الفاتورة الخاصة بيه و ياخد باله علشان مفيش حد يغلط نفس الغلطة ولا حد يتحط ف نفس الموقف اللي انا متعرض ليه".