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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706379/مجاهد-نصار-نجاح-الدولة-المصرية-في-القضاء-على-العشوائيات-الخطرة-المهددة-للأرواح-إنجاز-هائل

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نجحت طوال السنوات الماضية في القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح، والتصدي لقنبلة العشوائيات، ونقل سكانها لمناطق آمنة بشكل لم يجرؤ أحد على أن يفعله بالعصور السابقة.

دوت الخليج

مجاهد نصار: نجاح الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح إنجاز هائل

ونوه نصار، في تصريحات له اليوم، بتحقيق الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان، التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وعبر الاسكان الاجتماعي، ما أدى لتلاشي أزمة السكن عاما بعد آخر وبصورة نهائية، مؤكدا أن ملف الإسكان وتوفير الوحدات السكنية والقضاء على العشوائيات، نجاح هائل على الأرض.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي قاد عملية بناء شاملة، سواء فيما يخص الوحدات السكنية أو التصدي للعشوائيات أو بناء مدن جديدة، تفتح آفاق لمجتمعات شاملة أو العاصمة الإدارية بكل ما تتيحه من فرص استثمارية هائلة.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن تجربة مصر في البناء طوال 8 سنوات ماضية، بحق تجربة ناجحة ومثيرة للاهتمام العربي والدولي، وذلك لأنها انطلقت من ثوابت راسخة للإصلاح تحت ظل قيادة وطنية أصيلة ممثلة في الرئيس السيسي.

البرلمان يحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي للجنة الاقتصادية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.

وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.