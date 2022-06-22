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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706377/إبراهيم-عيسى-حادث-ضحية-جامعة-المنصورة-هز-الدولة-المصرية-بأكملها

أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه الشديد على حادث نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، والتي تلقت عدة طعنات من زميلها في الجامعة، ومن ثم قام بذبحها على الملأ أمام الجميع، قائلا إن تلك الحادثة هزت الدولة المصرية بأكملها والمجتمع المصري.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن حادث نيرة أشرف إن لم يكن هز كافة اجهزة الدولة المصرية والمجتمع المصري يجب على الجميع مراجعة ضميره من جديد، ورؤية إن كان يعمل أم لا.

وتابع أن هذا الحادث أذى الكثير من القلوب والعقول، وأي محاولة من الاستخفاف والتخفيف من تلك الحادثة، واعتبارها حادثة طبيعية أو استثنائية في أجواء عاطفية أو مشاعر خاصة لطالب لديه عشق وهوس، وأن العالم يحدث فيه مثل تلك الحوادث هو تعطيل لرؤية الحقيقة أن هناك مأساة تعيش فيها المصريين، "لازم نعترف الموضوع لازم يتعالج".

وأردف أنه يصعب عليه وسط كل الأحداث العالمية التي تجعل مصر موضع النظر والاعتبار والتركيز عليها سواء فيما يتعلق بملف الطاقة وأن مصر مصدرة للغاز أو غيرها أن يترك كل ذلك ويتحدث عن التشققات التي تشهدها الدولة المصرية في المجتمع.

إبراهيم عيسى: حادث جامعة المنصورة يؤكد وجود شروخ حقيقية في الدولة المصرية

وواصل أن حادثة نيرة أشرف تؤكد أن هناك شروخ حقيقية في الدولة المصرية يجب الوقوف أمامها ومعالجتها، مشددا على أن هذه الجريمة ليست جريمة فردية، حيث حدث مثلها الكثير في شوارع مصر خلال الأشهر الماضية، سواء في محافظة الإسكندرية، أو حادثة الإسماعيلية والتي ذبح فيها القاتل الضحية أمام الجميع.

وانتفضت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد تداول مقطع فيديو لطالب يذبح زميلته في الجامعة، وسط حالة من الغضب والحزن الشديدة للمصريين مطالبين بضرورة معاقبة الجاني أشد عقاب ليكون عبرة لمن يحاول تكرار هذا الأمر.