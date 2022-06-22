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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706375/النائب-معتز-صفوت-ابو-زيد-توفير-مخزون-استراتيجى-من-اللقاحات-والأمصال-يحمي-مصر-من-كوارث-الفيروسات

قال النائب معتز صفوت أبو زيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الإنجازات التي تتحقق في مجال الصحة، ليست خافية على أحد، وملايين المصريين تابعوا كيف استطاع قطاع الصحة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، ودعم حقيقي لمستشفيات العزل والحميات، وتضافر مختلف الجهود، مواجهة 5 موجات ضخمة من فيروس كورونا على عامين.

دوت الخليج

النائب معتز صفوت أبو زيد: توفير مخزون استراتيجى من اللقاحات والأمصال يحمي مصر من كوارث الفيروسات

ونوه صفوت، في تصريحات له اليوم، بإعلان وزارة الصحة، توفير مخزون استراتيجي من الأدوية واللقاحات والأمصال، علاوة على مضاعفة المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال بتكلفة 2.1 مليار جنيه، مردفا: هذا انجاز صحي حقيقي يجنب البلاد ويحميها من أخطار الفيروسيات والجوائح والأوبئة.

وأضاف نائب الشيوخ، أن قيام الدولة بتطوير ورفع كفاءة 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة كورونا، وتطوير تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجي، وافتتاح 11 مستشفى أخرى، يؤكد على تواصل الجهود الداعمة لقطاع الصحة.

واختتم النائب معتز ابو زيد، بأن رفع كفاءة القطاع الصحي، يؤكد أنها أولوية حقيقية على اجندة الدولة، كما يتواكب مع طفرة بالأوبئة العالمية والفيروسات المدمرة، التي غزت كل دول العالم، مشيرا إلى أن إحداث نقلة بالصحة يؤمن حياة ملايين المواطنين ويعد واجبا رئيسيا على الدولة.

النواب يحيل قرار جمهورى باتفاقية دولية و 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار جمهورى باتفاقية دولية، و(3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، هى :

حيث أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كالتالي:

1 ) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

2 ) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3 ) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.