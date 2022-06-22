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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706374/سيف-الدين-الجزيري-يتقدم-للزمالك-في-مرمى-البنك-الأهلي

تقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة، التي تقام الآن، على ملعب المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

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وكان قد نجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

جاء ذلك قبل أن يتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

تشكيل البك الأهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.

بدلاء البنك الأهلي أمام الزمالك

أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة.