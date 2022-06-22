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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706372/شريف-مدكور-احنا-شعب-مش-متدين-وميعرفش-ربنا

أكد الإعلامي شريف مدكور على أن الشعب المصري ليس شعبًا متدينًا بالمرة، وأن التدين لا يتعلق بطريقة اللبس.

دوت الخليج يرصد تصريحات شريف مدكور المثيرة للجدل.

شريف مدكور يفتح النار على الشعب المصري

قال مدكور خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: التدين الظاهري اللي باللبس أو على السوشيال ميديا، ده مش دليل على إنكم تعرفوا ربنا أو بتفهموا في الدين، كل الديانات السماوية تحث على التسامح والرقي والأخلاق.

وتابع: يا جدعان أصل إحنا شعب متدين، يا جدعان سيبوا الناس والشعوب الأخرى تقول كده، إحنا مينفعش نقول على نفسنا كده، أنا مينفعش أقول على نفسي مذيع شاطر، أسيب الناس هي اللي تقول، في ناس بتقول على شاطر وناس بتقول خايب وناس تقول فرفور، كل واحد بيقول حاجة، مينفعش نقول على نفسنا شعب متدين.

واختتم الإعلامي شريف مدكور حديثه قائلا: إحنا مش متدينين خالص، أحنا لو شعب متدين بجد، يوم الجمعة هتلاقوا الشوارع مقفولة كل الناس بتصلي في الجامع، بس الناس مش بتصلي في الجامع وإحنا مش شعب متدين للأسف خالص.

سبب عدم زواج شريف مدكور

وانتقد الجمهور شريف مدكور مؤخرًا، بعدما كشف أسباب عدم حذوه خطوة الزواج حتى الآن، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة: لم أتزوج لأنني لا أتحمل مسؤولية الزواج.. آه معايا فلوس لكن الفلوس ليست كل شيء.. ما عنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي، وعيال رُضّع ودوشة وتربية لما يكبروا.

وأشار شريف مدكور، إلى أنه لا يستطيع الاستيقاظ يوميًا، ليجد بجانبه زوجة وأطفال يحتاجون إلى تربية، مردفًا: أنا بحب أصحى وأنام في هدوء، ومحدش يغير لي نظامي.. اللي مش قد حاجة ما يعملهاش.

وقال شريف مدكور في تصريحات صحفية، ردا على منتقديه: كل واحد حر ما حدش بيأكلني ولا بيشربني عشان يضايقني، كما أنه لا يرفض الزواج بالمعنى المطلق، ولكنه أشار خلال حديثه، إلى أنه لو كان يعيش في أوروبا كان سيتزوج.