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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706369/النائبة-ميرفت-عبد-العظيم--المجتمع-في-حاجة-للفن-بدلا-من-القنوات-الدينية-المتخصصة

علقت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي التصريحات المثيرة للجدل للدكتور مبروك عطية، إلى جانب التعليقات الأخرى التي صاحب واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد صديقها، قائلة: “أرى أننا لانحتاج مطلقا لقنوات دينية متخصصة”.

دوت الخليج

ميرفت عبد العظيم: المجتمع في حاجة للفن بدلا من القنوات الدينية المتخصصة

وأكدت “عبد العظيم” في منشور لها على صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، أن الدولة تحتاج إلى قوة ناعمة في الفن المصري؛ وتكون فقرات قصيرة وسهلة ومفهومة على كافة القنوات المرئية، لتصحيح المفاهيم وإرساء مبادئ ديننا الجميل والتي تتفق مع كافة الأديان السماوية ومع الأخلاق السوية والفطرة السليمة”.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، “محتاجين لثورة حقيقية صادقة رشيدة في مواجهة الظلاميين وفكرهم المتجني على سماحة الدين ولطف الخالق عز وجل “.

الدكتور مبروك يعلق على واقعة ذبح فتاة جامعة المنصورة

وكان قد علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على واقعة ذبح فتاة جامعة المنصورة التي تدعى نيرة أشرف على يد زميل لها، تحت عنوان، قائلا: "بالرغم من الفحش والجريمة والمنكر والسواد الذي نعيشه ليلًا ونهارًا يبقى الله هو الرحمن الرحيم فلو لم يكن الله رحمن رحيم لحدث سواد أشد، وحدثت جرائم أفظع".

وأضاف مبروك عطية "عيلة من المحلة رايحة الامتحان في آداب المنصورة يقتلها عيل بالسكين ، الله يرحمها ويصبر أهلها وأبوها وأمها خالص العزاء والله يحسن عزاءهم ويفرغ على قلوبهم صبرا وينتقم من المجرم وينال جزاؤه ، ويبصر الميديا بالعقوبات، مشيراً إلى أن الشباب المعلقين على الحادثة ظهروا حالقين شعرهم كابوريا وتاركين نصف شعورهم وحالقين النصف الآخر مضيفا "هؤلاء النوع من الشباب من الممكن أن يقتل بعد 24 ساعة لأنه شباب غافل".

وتساءل مبروك عطية: هل هذا القاتل لديه استعداد للزواج؟، يتزوجها فين ويصرف عليها من أين؟

مجيب “يا معشر الشباب من يستطع منكم الباءة فليتزوج، معقبا:" الناس كلها سابت الباءة وبتتكلم في الزواج، مش قادر يصرف على واحدة وبيتكلم في التعدد.. التعدد مباح للقادر.. بتتكلموا في إيه؟ هتفوقوا إمتى؟".

وعن القاتل قال مبروك عطية "الله يجيبله طعنة من فوق سبع سماوات وينتقم منه ويوفقه لقاضي يحكم بالقصاص العاجل ويبرد نار أمها وأبوها".