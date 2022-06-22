وزير التعليم العالى يتفقد المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. • الانتقال تدريجيًا للحي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي





ورافق وزير التعليم العالى، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات وموظفى الوزارة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع وزير التعليم العالى، إلى عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالمبنى وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، خاصة فيما يتعلق بإنشاء شبكات متكاملة للبنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد، وذلك بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المقار والقطاعات الحكومية.

كما تفقد الوزير قاعة الاجتماعات الكبرى؛ للتأكد من جاهزيتها لعقد الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت القادم بها.

وأكد الوزير، على أن الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

ووجه بضرورة التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دون أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب عن تقديره للجهد المتواصل الذى تبذله قيادات الوزارة وأعضاؤها نحو تحقيق مزيد من المكتسبات الوطنية، مطالبا بالاستمرار فى مواصلة الجهود لما تشهده مصر من طفرات غير مسبوقة فى مختلف المناحى، وذلك فى إطار "الجمهورية الجديدة".