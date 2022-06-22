تحذير لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشف لـ«دوت الخليج» أهمية كود الامتحان

جدة - نرمين السيد - وشدد حجازى، على ضرورة التزام طلاب الثانوية العامة بنقل "الكود" المكتوب على كراسة الامتحان، إلى ورقة الإجابة "البابل شيت"، وكذلك كتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

جاء هذا تعليقا على عدم التزام بعض طلاب الثانوية العامة بنقل "كود الامتحان" إلى ورقة الإجابة، خلال امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، أو نقله بشكل خاطئ، والاكتفاء بكتابة رقم الجلوس.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أن "كود الامتحان" المدون على كراسة الأسئلة، يستخدم عند التصحيح لتحديد نموذج الامتحان الذى أداه الطالب وبالتالى تحديد نموذج الإجابة الذى يتم تصحيح ورقة "البابل شيت" بناء عليه، منوها إلى أن الامتحان الواحد يتم طباعته فى أربعة نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، ولكل نموذج امتحانى نموذج إجابة بنفس ترتيب الأسئلة.

وشدد حجازى، على جميع المراقبين بمراجعة بيانات الطلاب ومطابقتها، ثم التوقيع على صحتها فى كل مادة.

تحذير

بدوره، أوضح الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن بعض الطلاب يدخلون أرقام جلوسهم بصورة خاطئة، كأن يكتبوا رقم الجلوس باللغة العربية ووسطه رقم باللغة الإنجليزية خاصة رقم صفر، الذى يدونه البعض بالإنجليزية فيقرأ مثل رقم (5) بالعربية، أو يكتبوا الرقم 2 يشبه الرقم 3 باللغة العربية، وكذلك كود الامتحان المدون بشكل واضح على ورقة الأسئلة، إذا أخطأ الطالب فى نقله إلى ورقة الإجابة يتم تصحيح امتحانه على نموذج مختلف تماما، ما يترتب عليه فقدان غالبية الدرجات.

وشدد على كل طالب بالتركيز عند كتابة كود الامتحان، وألا ينقل الكود من زميله، لأن نماذج الامتحان تختلف من طالب إلى آخر ولكل طالب كود خاص به.

تصحيح امتحانات "البابل شيت"

وقال مدير المركز القومى للامتحانات، إن أولى خطوات التصحيح الإلكترونى تتمثل فى مسح أوراق الإجابة بالماسح الضوئى، بعدها يبدأ مدخلى البيانات مهمتهم ربط رقم جلوس الطالب وكود الامتحان الخاص به بورقة إجابته، دون إظهار أى بيانات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن مراجاعت للتأكد من ربط بيانات الطالب بإجاباته، وحال اكتشاف أى خطأ يتم العودة إلى الكنترول للتصحيح.

وأضاف أنه بعد ذلك تدخل ورقة الإجابة مسار التصحيح الإلكترونى، مع ربط الأكواد بنماذج الإجابة، موضحا أن كل امتحان يتم طباعته فى عدة نماذج لكل نموذج كود خاص ونموذج إجابة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التريبة والتعليم والتعليم الفنى، انتقد تجادل الكثيرون فى أمر بسيط مثل كيفية كتابة رقم الجلوس أو كود الامتحان فى الخانات المخصصة لهما فى "البابل شيت"، لافتا إلى أن الجزء العلوى من البيانات يتم إدخاله إلى سيستم االتصحيح بشريا وليس إلكترونيا، وبالتالى لا داعى للقلق.

وأرفق الوزير نموذجا يوضح السيناريوهات التى يمكن للطلاب كتابة الأرقام بها، شريطة ألا يخلطوا بين الرقم صفر بالانجليزية و5 بالعربية.

بدوره، ذكر مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، لـ"مبتد" أن هناك آلية تتمكن من خلالها الوزارة من معرفة كود الامتحان الخاص بكل طالب، حال خطأ الطالب فى نقله من كراسة الأسئلة إلى ورقة الإجابة، لكن هذا لا ينفى ضرورة التزام الطالب بنقله بشكل صحيح، لضمان درجاته وحتى لا يعرقل خطوات التصحيح الإلكترونى.

امتحانات الثانوية العامة

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال اليومين الماضيين الإثنين والثلاثاء، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

واعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجارى، يبدأ الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألف و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم فى جميع المواد الأساسية، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

وتوفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.