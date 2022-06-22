محافظ بنى سويف يتابع الهبوط الجزئى بأحد شوارع مدينة الواسطى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الأربعاء، الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئى محدود فى أحد شوارع قرية زاوية المصلوب، إثر حدوث تصدعات وانهيار بخزان صرف خاص بمسجد أحمد على، موجها بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للتعامل مع الواقعة.





وقال محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز الواسطى -فى بيان صحفى- إنه فور حدوث الواقعة تم إخطار غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة بنى سويف والتوجه مباشرة للموقع وإخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة التى تم غلقها بحواجز حديدية بعد الاطمئنان على عدم وقوع أى خسائر سواء بشرية أو مادية. وأوضح أنه تم استدعاء مسئولى المرافق من شركات المياه والغاز الطبيعى للتعامل مع الوضع؛ حيث قامت شركة المياه تحت إشراف المهندسة دينا عمر رئيس الشركة بإصلاح الجزء المتضرر بغرفة الصرف بحضور وكيل وزارة الأوقاف، وتم الغلق الهندسى لدورات المياه الخاصة بالمسجد تمهيدا لعرض حالتها الفنية على استشارى هيئة الأوقاف إلى جانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار وإعادة انتظام عمل المرافق والحركة إلى طبيعتها بالشارع.

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