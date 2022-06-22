عاجل.. مؤسسة القادة تطلق برنامج مسابقة طلاب كليات الهندسة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة القادة بالتعاون مع شركة contrete plus، إقامة حفل إطلاق برنامج "مسابقة طلاب كليات الهندسة"، وذلك يوم الخميس 23 يونيو، بفندقJW Marriott بالتجمع الأول على الطريق الدائرى فى القاهرة الجديدة.





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