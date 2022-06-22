محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة منيا القمح بـ75 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها يسهم فى التعرف على أية معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات وصولا للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (سعد زغلول - الحرية - ميامى - مسجد الصحابة - بنك القاهرة - الشيخ جودة - الإدارة الصحية) بمدينة منيا القمح بتكلفة 34 مليونا و392 ألف جنيه.

وكلف غراب، المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف لسرعة إنهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد الأعمال التمهيدية الجارية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائرى بدءا من ميدان المنسى وصولا لقرية الجديدة بطول 2650 م، والتى تشمل تبطين بالدبش على جانبى المصرف القليوبى بعرض 9 أمتار بتكلفة 41 مليون جنيه، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال باعتباره محور مرورى جديد يساهم فى فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وتابع أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة اتجاه (منيا القمح/الزقازيق) والتى تشمل توسعة المدخل وتركيب لوحة جدارية بعرض 20 م وارتفاع 4.5 م بعد أن تم اعتمادها من لجنة التراث الحضارى بالديوان العام، وغرس أعمدة إنارة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدخل المدينة.

وعلى صعيد آخر، قرر المحافظ إنشاء كوبرى مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض، للحد من حوادث السير نتيجة التخطى غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وكلف رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البرى للبدء فى تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبرى طبقا للتوقيت المحدد له ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أهالى المدينة.

وقال إن المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

من جهته، أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس الدكتور جلال عبد الكريم أنه تقرر البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض يضم سلم كهربائى ومصعد لكبار السن وذوى الهمم وذلك مطلع الأسبوع القادم.

ولفت إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بأخذ المجسات والبدء فى تنفيذ الأعمال بدءا من أعمال الحفر ووضع طبقات الأساس وصولا للانتهاء من تنفيذ الأعمال فى موعد غايته 3 أشهر.