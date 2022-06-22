الإحصاء: نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 120 يوما

وأشار إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 مليون بالداخل فى يوم 24 أبريل الماضى أى خلال 61 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثانى اليوم أى خلال 59 يوم.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بنى سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 787.5 ألف نسمة، السويس 782.8 ألف نسمة، مطروح 528.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 396.6 ألف نسمة، الوادى الجديد 262.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.3 ألف نسمة.
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