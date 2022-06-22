محافظ مطروح يعتمد محضر البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة

وقال محافظ مطروح -فى بيان صحفى- إن اللجنة بحثت البت فى تسعير 210 طلبات منها 189 طلبا مقدما لتقنين مبان و21 طلبا لتقنين أراضى زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة و48 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها 46 طلبا لأراضى مبان وطلبان لأراضى زراعية بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار ووفقا لطبيعة كل موقع فى أعمال التقييم للتيسير على المواطنين.
ووجه شعيب الشكر للجنة البت وإدارة الأملاك بالمحافظة على الإسراع فى تيسير الإجراءات، مؤكدا حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى لأهالى المحافظة مع سداد حقوق الدولة مع العمل على تذليل أى عقبات ومراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
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