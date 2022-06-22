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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706373/عميل-شركة-اورنج-ينفر-من-مستوي-الخدمة-وضعف-الشبكة

انتقد عميل شركة اورنج سوء الخدمة المقدمة، وضعف شبكة اورنج في منطقته، مشيرًا إلى أن مبرر شركة orange أورنج له يكون بوجود مشكلة في التغطية، في قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – مصر، وأكد عدم وجود أي تغطية، وينشر دوت الخليج مشكلة شكوى عملاء اورنج في هذا الموضوع.

شكاوي عملاء أورنج

قال عميل شركة أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "شركة أورنج Orange شبكة سيئة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - مصر عمل تحقيق وقياس التغطية في المنطقة باجهزته وفضحها وقال أن مفيش تغطية ، طبعا دا غير خدمة العملاء السيئة والفروع أسوأ خدمة".

رقم خدمة عملاء أورنج

- الاتصال من أي خط أورنچ علي رقم 110.

- التواصل من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.