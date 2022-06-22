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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706371/قمصان-للاعبي-الأهلي-مباريات-الأهلي-نهائي-كؤوس

عقد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي ، جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي، وذلك قبل مباراة اليوم أمام فريق غزل المحلة في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد قمصان، في جلسته مع اللاعبين على ضرورة الفوز في جميع مباريات الدوري المقبلة لأنها بمثابة نهائيات كؤوس، وعدم التفريط في أي نقطة من النقاط حتى لا يخسر الفريق بطولة الدوري مثلما حدث الموسم الماضي.

تعرف على موقف المصابين في الأهلي وموعد عودتهم للتدريبات

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعدد الإصابات في صفوفه، حيث يغيب عن الفريق عدد كبير ومؤثر في الفريق خلال مواجهة اليوم أمام فريق غزل المحلة في المباراة التي تجمع بيبنهما في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلي وي السلام.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

غيابات الأهلي

وضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وخلال هذه السطور نستعرض لكم أسماء المصابين ومدة غيابهم عن الفريق:

_ أحمد عبد القادر أثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وفترة علاجه لن تقل عن 3 أسابيع وبعدها سايكون اللاعب متاحاً للمشاركة مع الفريق.

_ أما علي معلول، فا يعاني من شد في العضلة الأمامية اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وهذا يعني أنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الأحد المقبل.

_ حمدي فتحي يعاني من نفس إصابة علي معلول، وسيغيب هو الآخر لمدة أسبوع أو 10 أيام.

_ حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل وسيستمر علاجه لمدة أسبوع.

_ أيمن أشرف يعاني من التهاب في الركبة وسيغيب لمدة أسبوع هو الآخر.

أما علي لطفي، فا يعاني من جزع في ذراعه الأيمن وهو أقرب المصابين عودة للملاعب من جديد.

_ محمد عبد المنعم و أليو ديانج، سيتم إراحتهم في مباراة المحلة، وسيكونا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة بيراميدز في كأس مصر.