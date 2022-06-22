انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تفوز برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706367/مصر-تفوز-برئاسة-اتحاد-هيئات-مكافحة-الفساد-الأفريقية-٢٠٢٢---٢٠٢٥

شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية والمنعقدة خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيه 2022 ببوروندي بعنوان ”حماية ثروة أفريقيا ، مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ”.

دوت الخليج

مصر تفوز برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥

اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية هو منظمة دولية مستقلة تهدف الي التنسيق و التعاون بين هيئات مكافحه الفساد بالدول الافريقيه و نشر التطبيق الفعال لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد والاتفاقية الأممية ، و تيسير التعاون المشترك بين الدول الأطراف فى مجال التحريات وجمع الأدلة في جرائم الفساد وتقديمها لجهات التحقيق .

وتضمن الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2026 و دور وكالات مكافحة الفساد الأفريقية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة و عرض الموقف الأفريقي الموحد بشأن استرداد الموجودات وأهمية هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ الإستراتيجية .

وخلال الفعاليات قام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بعرض أبرز الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية 2019/2022 .

وفى نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ ، حيث فازت مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد ، كما فازت مالى بمقعد النائب الأول ، وفازت الكاميرون بمقعد النائب الثانى كما وافق الاتحاد علي طلب جنوب افريقيا باستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العام القادم.