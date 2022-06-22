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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706366/أمان-في-ضهر-سيدات-مصر-تفاصيل-عروض-تمويل-يونيو

رفعت شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، شعار "أمان في ضهر سيدات مصر" من خلال تمويل شركة أمان لمشروعات السيدات بعروض مناسبة حتى نهاية شهر يونيو، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تمويل أمان لمشروعات السيدات.

تمويل أمان نشرت شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"،: "أمان دايما في ضهر سيدات مصر العاملات،عرض شهر يونيو لدعم السيدات". وأضافت: "الآن تقدري تجددي تمويلك بخصم يصل إلى70 % علىالمصاريف الإدارية، وخصم يصل الى 20%على الفوائد حتى نهاية شهر يونيو!". التقديم على تمويل أمان يمكن التقديم على تمويل أمان بسهولة عبر فروع شركة أمان على مستوى الجمهورية أو أونلاين من هنــــــــــــــــــــــــا شروط تمويل أمان - الجنسية المصرية. - اﻟﺴﻦ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ 63 ﺳﻨﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﺴﺪاﺩ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﻋﺒﺎﺋﻪ. - ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻹﺳﺘﻌﻼﻡ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻭاﻹﺳﺘﻌﻼﻡ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰاﻭﻟﺘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ. - لا ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.

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