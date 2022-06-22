انت الان تتابع تفاصيل خبر هدف أول للبنك الأهلي في مرمى الزمالك من ركلة جزاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706364/هدف-أول-للبنك-الأهلي-في-مرمى-الزمالك-من-ركلة-جزاء

سجل عاصم صلاح أول أهداف نادي البنك الأهلي في مرمى نادي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

دوت الخليج وسجل للبنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد أعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53. تشكيل الزمالك حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد تشكيل البك الأهلي حراسة المرمي: محمود الزنفلي. خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم. خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال. خط الهجوم: ناصر منسي. بدلاء البنك الأهلي أمام الزمالك أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد. ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدف أول للبنك الأهلي في مرمى الزمالك من ركلة جزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.