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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706363/أحمد-موسى-مصر-زادت-نصف-مليون-مواطن-خلال-120-يوم

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر زادت نصف مليون مواطن خلال 120 يوم فقط، منتقدًا البرامج التوعوية والمبادرات التي لم تقدم أي نتائج على الأرض خلال الفترة الماضية "بقالنا أد إيه بنعمل مبادرات وبرامج ملهاش أي قيمة كل اللي فات كان وهم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن تعداد مصر وصل إلى 103.5 مليون فرد حتى الآن، مشددا على أنه لا يوجد زيادة سكانية في العالم مثلما يحدث في مصر في الفترة الحالية، موضحا أن هناك فشل كبير في تلك المنظومة.

وتابع أن مصر تحتاج 3 أضعاف المشاريع الموجودة حاليا لمواجهة التحديات وسد احتياجات المواطنين، "فين الحماية الاجتماعية وفين الضمان وفين الشغل اللي معمول كل ده وهم مش حقيقة، بعد كل المبادرات دي الناس زادت أكتر".

أحمد موسى: لا أحد قادر على مواجهة التحديات بهذه الطريقة

وأردف أن الرئيس السيسي والحكومة لا يستيطعوا مواجهة التحديات في ظل الزيادات غير الطبيعية في السكان خلال الفترة الماضية، "لو كل 4 شهور هنزيد نصف مليون مواطن محدش هيبقى قادر يسد احتياجات الناس دي، لحد إمتى هنفضل كده".

وواصل أن مصر بتاريخ 22 فبراير كانت 103 مليون مواطن، والآن بتاريخ اليوم وصل التعداد إلى 103.5 مليون مواطن، "ربنا يستر على اللي جاي، هنحتاج كام مستشفى وكام مدرسة وكام مبادرة حياة كريمة عشان نسد احتياجات الناس دي كلها".