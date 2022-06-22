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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706362/بيراميدز-يتفوق-بهدفين-على-إيسترن-كامباني-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إيسترن كامباني وبيراميدز ، بتفوق الأخير بهدفين مقابل لاشيء ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي غزل المحلة في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات المهمة جدا للمارد الأحمر في سباق صدارة الدوري المصري.

على الجانب الآخر يدخل إيسترن كومباني المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 21 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 17 نادي مصر المقاصة، وخمس نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16، ولذلك فإن الفوز أمر هام جدا لكتيبة علاء عبد العال اليو

تشكيل بيراميدز لمواجهة إيسترن كومباني الي

وجاء تشكيل نادي بيراميدز لمواجهة نادي إيسترن كومباني كالآتي

حراسة المرمى: شريف إكرام

خط الدفاع: أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد، أحمد فتح

خط الوسط: هشام محمد، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إسلام عيسى، وليد الكارت

خط الهجوم: إبراهيم عاد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - إيريك تراوري - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس.

سجل هدفي بيراميدز كلا من إسلام عيسى، في الدقيقة 20 من زمن الشوط، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق رمضان صبحي، في نهاية الشوط.

تشكيل بيراميدز أمام الشرقية للدخان

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لصفوف نادي بيراميدز عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نادي إيسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات الهامة بين كلا الفريقين، حيث يطمح كلا الفريقين تحقيق الانتصار.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ويحتل الفريق السماوي، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويسعى لتأكيد فوزه على فريق الشرقية للدخان ، حتى يظل مطارداً لنادي الزمالك على قمة الدوري.