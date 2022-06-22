انت الان تتابع تفاصيل خبر حمادة هلال يتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية «روح الروح» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706361/حمادة-هلال-يتخطى-الـ-3-ملايين-مشاهدة-بأغنية-روح-الروح

حقق فيديو كليب أغنية روح الروح للنجم حمادة هلال نجاحًا ساحقًا، حيث وصلت عدد مشاهداته إلى 3 ملايين ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد 5 أيام من طرحه.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية روح الروح للفنان حمادة هلال.

أغنية روح الروح

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات أغنية روح الروح:

ياللي بتتقل عليا ما تلخص يلا وتعالى ليه كل ما قول بحبك بترد الحب اشتغاله

قلبي من يوم ما حبك مش عارف اوصف له حالة بيتك ده حضني ولو مشيت هيجي له قرار ازاله

لا والف لا انا مش هقبل الا بيك

لا تبعد دا ايه دا انا غصب عنك لي فيك بص هقولها بصراحه ومش هاجيبها بشكل شيك

احسبها زي ما تحسبها بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح مش هاسيبك مني تروح لو فكرت تخرج من قلبي مش هتلقى الباب مفتوح

بص هاقولك ايه واللي اقوله تمشي عليه انت ليا لوحدي وبس وما تسألش ازاي وليه

اسمع يا روح الروح مش هاسيبك مني تروح لو فكرت تخرج من قلبي مش هتلقى الباب مفتوح

بص هاقولك ايه واللي اقوله تمشي عليه انت ليا لوحدي وبس وما تسألش ازاي وليه

قولي بحبك قول خلي الواحد ينسى همه ايوه انا محتاج لحبك لا ما اقدرش استغنى عنه

قلبك لو بحر حب انا هاخذ كل الحب منه صدقني ده مش كلام وخلاص كلامي انا في محله

اوعى تفكرها سايبة وانك عادي تروح وتسيبني لا ده مستحيل ده يحصل بطل يا ابني تلاعبني

وما تهزليش في راسك ولا انت حبيب هتتعبني انت هتفضل معايا وبالشكل اللي يناسبني

واسمع يا روح الروح مش هاسيبك مني تروح لو فكرت تخرج من قلبي مش هتلقى الباب مفتوح

بص هاقولك ايه واللي اقوله تمشي عليه انت ليا لوحدي وبس وما تسألش ازاي وليه وما تسألش ازاي وليه