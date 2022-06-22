انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف بنك الاسكندرية الجديدة "فرصة حلوة".. دوت الخليج يوفر لينك التقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706360/وظائف-بنك-الاسكندرية-الجديدة-فرصة-حلوة-تحيا-مصر-يوفر-لينك-التقديم

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف بنك الاسكندرية الجديدة والتى يترقبها الكثير من الشباب وحديثي التخرج باحثين عن طريقة التقديم في وظائف بنك الإسكندرية والأوراق المطلوبة ولينك التقديم على وظائف بنك الاسكندرية بالإضافة إلى شروط بنك الاسكندرية لقبول المتقدمين والتخصصات المطلوبة.

وظائف بنك الاسكندرية أعلن بنك‎‎الاسكندرية عبر حاجته لشغل 3 وظائف خالية، على النحو الآتي: - وظيفة ‏‎ Senior ‎Translator - وظيفة ‏General Secretariat Officer - وظيفة ‏Cyber Security Architecture‏. شروط بنك الاسكندرية على وظيفة ‏ General Secretariat Officer ‏ - يكون المتقدم خريج القانون‎. - خبرة من 3-5 سنوات بحوكمة الشركات والخبرة القانونية‏‎.‎ - خبرة سابقة في العمل مع‎ AGMs ‎ومجالس الإدارة ولجان مجلس الإدارة ولجان الإدارة. - التميز في اللغة الإنجليزية المكتوبة. - مهارات التواصل الكتابية والشفوية. - المعرفة بالقوانين المعمول بها وقواعد حوكمة الشركات والتوجيهات مثل حوكمة الشركات بالبنك المركزي ‏المصري وقانون الشركات - التحلى بالمهارات التنظيمية والتخطيطية وحل المشكلات القوية والقدرة - المهارات شخصية متطورة‎.‎ - الإيجابية والطموح والقدرة على العمل بمبادرة شخصية. شروط بنك الاسكندرية على وظيفة ‏ Senior Translator ‏ - يكون خريج لغات‎. - خبرة 5 سنوات في الترجمة (في القطاع المصرفي هو أحد الأصول)‏. - يجيد اللغة الإنجليزية. - التخصص مجالات مثل المالية العامة والاقتصاد والمحاسبة والقانون‎.‎ - الكفاءة في استخدام برامج مثل ‎ Word ‎وExcel ‎وPowerPoint ‎وOutlook ‎وما إلى ذلك‎.‎ - استخدام المصطلحات المستندة إلى الويب والأدوات المرجعية‎.‎ - استخدام أدوات‎ CAT، وخاصة‎ SDL Trados - إمكانية العمل في ظل مواعيد نهائية ضيقة للغاية‎.‎ - العمل في بيئة متعددة الثقافات وبناء علاقات عمل فعالة مع الزملاء‎.‎ شروط بنك الاسكندرية على وظيفة ‏ Cyber Security Architecture ‏ - التوافق مع سياسات ومعايير ضمان أمن المعلومات. - إمكانية قيادة المشاريع الافتراضية والفرق الفنية في تنفيذ الحلول الأمنية عبر المؤسسة. - التوافق المتطلبات مع سياسات ومعايير أمن المعلومات ومواءمتها مع أفضل الممارسات. - تعزيز والمساعدة في سد الثغرات فيما يتعلق بالبنية الأمنية. - القيادة الفنية والحوكمة لمبادرات أمن الأعمال. - إمكانية تطوير معايير ومتطلبات ووثائق معمارية آمنة – بما في ذلك السياسات حسب التوجيهات. التقديم على وظائف بنك الاسكندرية يمكن التقديم على وظائف بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع ‏Linked in‏ من هنـــــــــــــــــا ونواصل متابعة كافة التفاصيل عن وظائف بنك الاسكندرية لحديثى التخرج وكافة الخدمات التى يوفرها بنك مصر لدعمه عملائه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف بنك الاسكندرية الجديدة "فرصة حلوة".. دوت الخليج يوفر لينك التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.