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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706359/التعادل-السلبي-يسيطر-على-الشوط-الأول-لمباراة-الزمالك-والبنك-الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ناديي الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

دوت الخليج

وشهد الشوط الأول سيطرة من نادي الزمالك الذي أضاع مهاجموه عدد من الأهداف المحققة، إلا أن دفاعات وحارس فريق البنك الأهلي، نجحوا في التعامل مع تلك الكرات. كما أضاع فريق البنك الأهلي عدد من الفرص عن طريق كريم بامبو.

وشهد الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي والزمالك، تألق كبير لمحمد عواد، الذي نجح في إنقاذ مرمى الزمالك من أهداف محققة لفريق البنك الأهلي الذي انفرد بالمرمى في أكثر من فرصة، إلا أن خروج محمد عواد كان في التوقيت المناسب ونجح في التصدي لكل الفرص التي أتيحت لمهاجمي البنك الأهلي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

تشكيل البك الأهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.

بدلاء البنك الأهلي أمام الزمالك

أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة.