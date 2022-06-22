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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706352/هند-صبري-تكشف-عن-شخصيتها-بفيلم-كيرة-والجن

كشفت النجمة التونسية هند صبري عن شخصيتها في فيلم «كيرة والجن»، المقرر طرحه يوم 30 يونيو في جميع دور العرض السينمائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية هند صبري

نشرت صبري بوستر فردي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت فيه وهي تحمل سلاح، وعلقت عليه قائلة: "دولت فهمي.. كيرة والجن 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.

احداث فيلم كيرة والجن

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز.

يقدم بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج مروان حامد، حيث من المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذى تقارب ميزانيته 100 مليون جنيه

أعربت النجمة هند صبري عن اشتياقها لفريق عمل مسلسلها "البحث عن علا" وأيام التصوير به.

وطرحت النجمة عبر صفحاتها الرسمية بموقع إنستجرام فيديو احتفاءي يجمع صناع العمل جميعهم وذلك بالتزامن مع مرور عام على انتهاء تصوير المسلسل الذي عرض على شبكة "نتفليكس" فبراير الماضي.

وكانت شبكة نتفليكس قد أعلنت عن بدأ التحضير لموسم جديد من العمل وذلك بعد تحقيقه نجاحا واحتفاءا جماهيريا خاصا بعد عرضه.

مسلسل البحث عن علا " ناقش موضوعات مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، و ياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف. وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.

وعرض مسلسل "البحث عن علا" في ١٩٠ دولة حول العالم، وترجم إلى أكثر من ٣٢ لغة وتم دبلجته إلي ٤ لغات.