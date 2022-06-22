عاصم صلاح يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي أمام الزمالك من ضربة جزاء.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:23 مساءً - سجل عاصم صلاح الهدف الأول للبنك الأهلي أمام الزمالك فى الدقيقة 55، بعدما احتسب الحكم محمود البناء ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد التدخل من عبد الله جمعة ورجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.