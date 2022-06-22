الزمالك والبنك الأهلي.. تعادل سلبي في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:23 مساءً - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والبنك الأهلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسيطر عليها لاعبو الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم ونجح ثلاثى الوسط إمام عاشور وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو في صناعة العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى المنافس .

وفى الدقيقة 12 تسنح أخطر فرص المباراة من عرضية لعبد الله جمعة من الجبهة اليسرى تصل لمحمد أوناجم الذى سددها برأسه بشكل سئ تخرج خارج المرمى تماما .

بدأ لاعبو البنك الأهلى في امتلاك الكرة رويدا رويدا ، وفى الدقيقة 16 ألغى حكم المباراة هدفا للبنك بداعى التسلل ، وتمر الدقائق سجال بين الفريقين ، وفى الدقيقة 23 يقوم أسامة إبراهيم ظهير أيمن البنك الأهلى بكرة طولية يخرجها محمد طارق لاعب الزمالك قبل أن تصل لناصر منسى ، بعدها وفى الدقيقة 26 يحصل محمود حمدى الونش على كارت أصفر .

وفى الدقيقة 28 يخرج محمد عواد كرة خطرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن تصل لأحد مهاجمى البنك الأهلى ، وتمر الدقائق عبارة عن هدوء فى منطقة وسط الملعب بدون أى هجمات على مرمى الفريقين .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول يحاول لاعبو الزمالك بناء الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى البنك الأهلى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 41 يستلم يوسف أوباما الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيزو ولكن سدد أوباما الكرة في جسد الحارس محمود الزنفلي الذي أمسك بالكرة ، بعدها مباشرة يرسل إيزاكو ياكوبولاعب البنك الأهلى تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها كريم بامبو برأسية من على القائم الثاني ومرت الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بعدها تأتى فرصة خطيرة للزمالك عن طر يق ضربة ركنية يلعبها أحمد سيد زيزيو من الجانب الأيمن يلعبها حسام عبد المجيد بالرأس تصل لأشرف بن شرقى الذى يسددها خارج الملعب يحتسبها حكم اللقاء أوفسايد ، يطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الشوط الأول

تشكيل الفريقين

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى :-

ويخوض الزمالك اليوم المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى :-

محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي

جاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد.