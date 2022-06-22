انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال فى البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:22 مساءً - شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، خروج أحد القطارات، محمل بالبضائع، عن القضبان، أمام قرية «البستان قبلي»، التابعة لمركز الدلنجات، مما أسفر عن انقلاب القطار، واصطدامه بأحد المنازل المبنية بالطوب الأبيض على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص المبدئي تبين عدم وجود حالات وفيات، ويجري حالياً حصر الإصابات والخسائر، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، بحدوث حادث انقلاب 15 عربة بقطار بضائع محمل بالغلال، وذلك عند مزلقان «الشرقاوي»، في قرية «البستان قبلي»، التابعة لدائرة المركز.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات في الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.