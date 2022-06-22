تعاون بين التعليم ومؤسسة بناء القدرات لدعم الطلاب ذوى الإعاقة البصرية

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع المؤسسة التربوية لبناء القدرات، لدعم الطلاب ذوى الإعاقة البصرية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لمواكبة التعليم الرقمى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، يهدف البروتوكول إلى دعم الطلاب ذوى الإعاقة البصرية بمدارس التربية الخاصة والطلاب المدمجين بالتعليم العام بمحافظات القاهرة الكبرى وبنى سويف والفيوم ومحافظات الوجه البحرى.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بإعداد أدلة وبرامج تربوية لرفع كفاءة المعلمين بمدارس التعليم العام، وتأهيلهم للتعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة البصرية المدمجين، وتجهيز المدارس الدامجة بغرف مصادر وأدوات تعليمية تدعم دمج الطلاب ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى ضرورة تدريب وتأهيل مدرسين دعم معتمدين لتيسير عملية الدمج التعليمى وتقييم واكتشاف حالات الإعاقة البصرية بمدارس التعليم العام، وتقديم ورش عمل للطلاب غير ذوى الإعاقة لترسيخ مبادئ التعاون وقبول الآخر بالمدارس الدامجة، وذلك وفق رؤية الوزارة فى دعم ذوى الإعاقة.

وقال الدكتور فيليب ماهر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، إن هذا البروتوكول لم يكن أول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التربية الخاصة بل سبق التعاون فى مشروع مدارس "مرحبة" الذى يستهدف تأهيل ودعم 5 مدارس بالقاهرة والجيزة لتصبح مدارس مرحبة ودامجة للطلاب ذوى الإعاقة البصرية، مؤكدا على دعم إدارة التربية الخاصة لدمج الطلاب ذوى الإعاقة ومجهوداتها فى تذليل أى عقبات تحول دون دمج الطلاب ذوى الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة شريفة مسعود، المدير التنفيذى للمؤسسة، على أهمية دمج الطلاب ذوى الإعاقة البصرية والكشف عن حالات الضعف البصرى بالمدارس وتوفير المعينات البصرية اللازمة لهم للحد من تسربهم من التعليم ومساعدتهم على استكمال دراستهم بشكل أفضل.