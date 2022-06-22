المستشفيات التعليمية تناقش تحديات الإبصار وعلاجها بمؤتمر معهد الرمد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المؤتمر يأتى بما يحقق أحد أهم الأهداف التى تسعى الهيئة دائما لتحقيقها فى الاستفادة القصوى من كوادرها المتميزة.

وأوضح فوزى أن الهيئة بدأت مشروع تقصى وعلاج الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين، وحققت إنجازا طبيا وإنسانيا فريدا تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن وحدات الهيئة المتخصصة والمنتشرة تعمل على نقل خبراتهم العلمية للكوادر الشابة الذين يمثلون خيرة الأطباء الواعدين بالهيئة ووحداتها كأفضل تطبيق فعلى لعملية تواصل الأجيال التى تطبقها الهيئة كمؤسسة طبية وبحثية رائدة، ومما يعظم من أهميته هذا العام ما يشهده العالم بأسره من تحديات متتالية تواجه القطاع الصحى تتطلب استدامة البحث العلمى المستنير والمتواصل لمواكبة تلك التحديات.

أكد الدكتور محمد فوزى السودة خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم تزويد المعهد مؤخرا بأحدث كاميرا بالعالم لتصوير حالات الاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين، ويعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وتلك الخطوة تأتى استكمالا لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام فى مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال.

أضاف وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن المؤتمر هذا العام يشمل برنامجا علميا ثريا حيث يقدم مجموعة من الجلسات العلمية تشمل مناقشات عن أحدث طرق تشخيص وعلاج جميع تخصصات طب وجراحة العيون مثل القرنية وتصحيح الإبصار، المياه الزرقاء الجلوكوما، المياه البيضاء، شبكية العين، طب وجراحة عيون الأطفال.

يعقد المؤتمر جلسات وأبحاث علمية خاصة بأطباء العيون الشباب من أجل صقل خبراتهم ومهاراتهم فى هذا المجال، وكذلك التعاون المثمر بين المعهد والخبراء المتميزين فى هذا المجال من مختلف دول العالم للاستفادة من خبراتهم.

أكدت الدكتورة حنان الغنيمى عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمديه أن المؤتمر يقدم المؤتمر فى يومه الثالث ثلاث كورسات متخصصة وورشة عمل ونقل جراحى حى من العمليات بالمعهد، ويختتم المؤتمر بجلسة مسابقات لصغار الاطباء.

قالت عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، يحضر المؤتمر خبراء من دول مختلفة حول العالم لنقل خبراتهم إلى أطبائنا وذلك بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لطب العيون، والجمعية الفرنسية لطب العيون، والجمعية العالمية للمياه البيضاء، والجمعية العراقية لطب وجراحة العيون.

وأضافت الغنيمى، أن المؤتمر سيحضره خبرائنا المصريين فى مختلف التخصصات الفرعية لطب العيون، وهناك جلسات للأبحاث وجلسات بالتعاون مع أطباء الأعصاب.

يأتى المؤتمر تحت رعاية كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وأ.د/ محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وبرئاسة أ.د/ حنان الغنيمى عميد المعهد وأ.د نجلاء حسن نائب رئيس المؤتمر ونائب عميد المعهد لشئون الأبحاث والتدريب والتعليم المستمر، ورؤساء الشرف د هانى نصر رئيس مجلس إدارة الأبحاث والتدريب ود محمد صلاح الدين رئيس اقسام الرمد وسكرتير المؤتمر د حازم النشار نائب عميد المعهد للشئون الفنية.

يأتى ذلك إيمانا منها بتعظيم قيمة ودور البحث العلمى والاستفادة منه بالشكل الأمثل، وحرصها الهيئة على مواصلة عملية التحديث والتطوير بالمعهد وامداده بأحدث الأجهزه على مستوى العالم فى هذا المجال.

ويعد تخصص طب وجراحة العيون من التخصصات الهامة والدقيقة التى توليها الهيئة اهتماما بالغا، حيث تضم الهيئة الصرح الطبى الرائد فى هذا المجال وهو المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية الذى يعود تاريخ إنشائه لعام 1914، وهو يمثل البيت الكبير لتخصص طب وجراحة العيون بمصر بما يضمه من خيرة الأساتذة فى هذا المجال.