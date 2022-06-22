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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706357/التعليم-تعلق-على-تأخر-وصول-كراسات-الأسئلة-والإجابات-لمادة-الاتصاد-والإحصاء

علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2022،على شكاوى أوليا ءالأمور بشأن تأخر وصول كرسات الأسئلة والإجابات لمادة الاقتصاد والاحصاء بامتحانات الثانوية العامة 2022، إلى بعض اللجان الامتحانية.

دوت الخليج

وقال الدكتور رضا حجازي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن غرفة عمايت وزارة التربية والتعليم لمراقبة ومتابعة امتنحانات الثانوية العامة 2022 لم تتلق أي شكاوي بشأن تأخر وصول كراسات الامتحانات إلى اللجان أو أي شكوى من أي نوع في هذا الشأن.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على رؤوساء اللجان والمراقبين بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في حال تعرض أي لجنة امتحانية في أي محافظة لأي مشكلة، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كل شكوى على حدا وبشكل فوري، حرصا على مصلحة الطالب ولضمان حقوقه.

ولفت الدكتور رضا حجازي إلى أنه حال تلقي شكاوى من اللجان الامتحانية يتم التوجيه بالقرار المناسب الذي يضمن حقوق الطلاب، ولا يؤثر على سير الامتحانات ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأدى، أمس الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع.

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

المواد غير الأساسية (لا تضاف للمجموع)

الاثنين 20 يونيو

التربية الدينية

التربية الوطنية

الثلاثاء 21 يونيو

الاقتصاد والإحصاء

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية