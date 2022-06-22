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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706356/السعودية-تدين-وتستنكر-بشدة-الهجمات-الإرهابية-التي-وقعت-في-إقليم-موبتي-بجمهورية-مالي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم (موبتي) في جمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.

دوت الخليج

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مالي الصديق.

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وشددت الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، راجية للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سيتنغا في بوركينا فاسو، الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.

كما أعربت وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

كانت قد انتخبت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحالية للهيئة، وذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية للدول الأعضاء بالهيئة، الذي عقد ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام في محافظة جدة.

السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم موبتي بجمهورية مالي

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 – 2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025م).