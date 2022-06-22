النائب أحمد مقلد يطالب بتعديل قانون العقوبات فى شأن «إزدراء الأديان»..فيديو

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706355/النائب-أحمد-مقلد-يطالب-بتعديل-قانون-العقوبات-فى-شأن-إزدراء-الأديانفيديو

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تقدم باقتراح لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المصري، المتعلقة بإزدراء الأديان، مشددا على ضرورة التفرقة بين من يقوم بازدراء الأديان، أو سبها، أو إهانة رموزها،وبين من يحاول التفكر والاجتهاد.

دوت الخليج

النائب أحمد مقلد يطالب بتعديل قانون العقوبات فى شأن «إزدراء الأديان»

وطالب امين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن عقوبة السب والقصف تقع على الأشخاص اللذين يسبون الدين، متايعا:” قبل تقدمي بالطلب اطلعت على عدد من القضايا والأحكام، منها قضايا مرفوعه من احد الاشخاص ضد كتاب”.

وأوضح مقلد، أن المحاكم المصرية تستند فى جوهرها إلى القانون، لا تتسائل عن النية أو القصد منوراء الحديث، مضيفا أنه حفاظا على حرية التفكير لابد من وجود نظرة مختلفة من خلال اعادة النظر لقانون العقوبات وازدراء الأديان، كما طالب بإعادة النظر في تغيير المناهج في المدارس وفي جامعة الأزهر لتتواكب مع العصر.

وقال مقلد، أن للفتوي مركزا عالميا يتبع مؤسسة الأزهر الشريف به متخصصين ليقوموا بدورهم، موضحا أن هناك اشخاص غير مؤهلين اعتلو ماكن فى غير تخصصهم فى وقت ما ، تسببت فى أن حمل الشباب للسلاح ، بل والاضمام لجماعات ارهابية، مطالبا الشباب فى التفكير جيدا فيما يسمعونه ويتابعونه، مضيفا “مش كل الكلام يبدو وجيه وجيه”.