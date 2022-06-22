انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمود القط: الحوار الوطنى فرصة للنقاش والمواطن المصري من حقه الحديث في السياسة... فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706354/النائب-محمود-القط--الحوار-الوطنى-فرصة-للنقاش-والمواطن-المصري-من-حقه-الحديث-في-السياسة-فيديو

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإنسان هو القوى البشرية القادرة على تحريك المجتمع وتطويره، موضحا أن قيمة الإنسان لا غنى عنها، حيث إن هناك بعض الدول لديها عجز وقلة في القوى البشرية وتطمح على زيادتها، وعلى الجانب الآخر يوجد دول لديها زيادة مفرطة في السكان وتعمل على ترشيدها.

وأضاف "القط"، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، وينقلها دوت الخليج، أن يجب النظر إلى تجارب مثل الصين والهند، والتي لديهم وفرة سكانية كبيرة، ولكنهم يعملون على وضع خطط مستقبلية خاصة بالسكان، حيث إنهم لا يحرمون المواطنين من حقوق الزواج أو الإنجاب، وإنما يفكرون في مقومات الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قوانين عمالة الأطفال لإعادة النظر فيها.

وتابع أن فكرة أن كل مولود (طفل) يأتي برزقه تفكير خاطئ، ويجب التخلص منه، مضيفًا أن إرساء التسامح والحوار أحد المقومات التي بني عليها الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب خصصت موقعًا إلكترونيًا لإبداء الرأي لأي مواطن مصري.

النائب محمود القط: من حق المواطن المصري الحديث في السياسة

وأشار إلى أن هناك بعض الكيانات السياسية، أصدرت بيانات قالت فيها إن الملف السياسي يقتصر على النخب السياسية فقط، مضيفًا: "حضرتك ده نقول عليه إنه إجحاف في حق المواطن المصري إنه يقول رأيه، والديمقراطية التي نبنيها".

وشدد على أنه من حق المواطن المصري أن يتحدث في السياسة، وأن يعبر عن رأيه، لافتا إلى الحوار الوطنى فرصة للنقاش سيستفيد منها الكثير من المواطنين، "المواطن هو المستفيد الأول من الحوار الوطني".