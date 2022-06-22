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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706350/النائب-محمود-القط-المواطن-المستفيد-الأول-من-الحوار-الوطني-فيديو

يرى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب العمل على تغيير الخطاب الديني الحالي وذلك من خلال تغيير الخطاب السلوكي، وهو ما يتطلب دور كبير جدا من المجتمع.

وأضاف "القط"، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ،خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، وينقلها دوت الخليج، أن المناهج الدراسية الموجودة في الجامعات يجب العمل على مراجعتها مرة أخرى والعمل على وضع مبادئ إرساء الحوار فيها، حيث إن المجتمع عليه دور هام في مساعدة الدولة في حل المشكلات التي تواجهها، موضحا أن الدولة اتخذت عدة خطوات لخلق حالة من الحوار منها مؤتمر شباب العالم، وتنسيقية شباب الأحزاب، وكذلك الحوار الوطني الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

وتابع أن المواد الدراسية تحتاج مراجعة للوصول إلى الهدف المنشود، مشيرًا إلى أن الفتاوى الجهادية التي تملأ اليوتيوب استغلت الجهاد الإسلامي الذي فيه دفاع عن الشعوب والأرض بشكل سيء في تجنيد الشباب وتكوين عقيدة لديهم؛ وهذا جزء من فتاوى كثيرة أصبحت تُكفر الأسرة في المنزل، مطالبًا بتقييم الفتوى وترشيدها في جميع الأديان.

النائب محمود القط: من حق كل المواطن التحدث في السياسة.. والحوار الوطني لا يُختزل في أمر واحد فقط

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مناقشة القضايا التي تشهدها الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص يختلف على القضايا الاجتماعية مثل تجديد الخطاب الديني والحد من الزيادة السكانية وغيرها من المشاكل الأخرى.

وأوضح أنه لا يمكن أن يُختزل الحوار الوطني في أمر واحد فقط، لأن الحوار سيكون مفتوح في العديد من المحاور المختلفة، مشددا على أنه من حق كل المواطنين التحدث في السياسة.