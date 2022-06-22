انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس الروسي يوقع مرسوم بشأن سداد الديون الخارجية بالروبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706347/الرئيس-الروسي-يوقع-مرسوم-بشأن-سداد-الديون-الخارجية-بالروبل

أفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع اليوم الأربعاء، مرسوما يحدد خلاله اجراءات مؤقتة بشأن الوفاء بالتزامات الدين الخارجي.

دوت الخليج

وذكرت الوكالة بأن الرئيس الروسي اصدر أمر بأختيار بنوك فى خلال 10 أيام من أجل التعامل مع مدفوعات السندات الدولية فى ظل خطة جديدة.

روسيا أوفت بإلتزامتها فى حال الدفع بالروبل

ووفق ما جاء فى المرسوم الذي وقعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأن روسيا ستعتبر أنها أوفت بألتزامتها حول مدفوعات السندات الدولية فى حال إذا قامت روسيا الدفع بالروبل الروسي.

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بدأت فى 24 فبراير ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية حددت روسيا العديد من الأهداف فى أوكرانيا منها تحرير إقليم دونباس، وتحييد القوميين الأوكرانيين، ووقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية والذي تصفه روسيا بأنه تهديد لأمنها، وحققت القوات الروسية على ساحة المعركة تقدم فى عدة جبهات مثل السيطرة على أجزاء من مدينة سيفيرودونيتسك.

وتصاعد حدة الصراع بين المعسكرين فى الأيام الاخيرة وتبادلت الأتهامات حيث أتهم النظام الأوكراني روسيا بأنها ستسبب فى إحداث مجاعة وأزمة غذاء عالمية فى حالة استمرت القوات الروسية بفرض الحصار على الموانئ الأوكرانية فى مقابل ذلك تتحمل روسيا الدول الأوروبية مسؤولية ارتفاع الأسعار العالمية بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة علي روسيا، حيث منذ بدأ الحملة الروسية فى أوكرانيا قامت الدول الأوروبية وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حزمة من العقوبات القاسية استهدفت مختلف القطاعات الروسية كمحاولة للضغط على روسيا من أجل أنهاء العملية العسكرية الروسية وسحب قواتها من الأراضي الأوكراني.