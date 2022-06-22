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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706346/عبده-أبو-عايشة-زيارة-ولي-العهد-السعودي-لمصرتعكس-متانة-العلاقات-بين-الدولتين-وتطلعهما-للمستقبل-بخطى-واعدة

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لمصر، نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، وتعكس حيوية مفعمة بين الدولتين ورغبة دائمة في تعزيز العلاقات وتمتينها على مختلف الأصعدة.

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عبده أبو عايشة: زيارة ولي العهد السعودي لمصر ناجحة و تعكس متانة العلاقات بين الدولتين وتطلعهما للمستقبل بخطى واعدة

وقال أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هناك تطابقًا في وجهات النظر، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بين مصر والسعودية، وبالخصوص في القضية الفلسطينية والعراق واليمن، والعديد من التحديات التي تجابهها الأمة العربية.

ولفت عضو الشيوخ، أن توقيع اتفاقيات اقتصادية بهذه الضخامة بين مصر والسعودية، وإعلان السعودية قيادة استثمارات بنحو 30 مليار دولار، هو نتاج طبيعي للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين، وتطلع البلدين إلى المستقبل، بخطى واعدة وبمشاريع مصرية سعودية في مختلف الأنشطة، تتيح فرص عشرات الآلاف من فرص العمل.

واختتم، النائب عبده ابو عايشه بأن زيارة ولي العهد السعودي لمصر، ناجحة بكل المقاييس وتعكس قدرة الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، على استعادة قوة مصر وريادتها، وعلاقاتها الأصيلة بالسعودية، ومختلف الدول العربية، مشددا: على أن زيارة ولي العهد السعودي خطوة متقدمة في العلاقات بين البلدين، ولمجابهة ظروف عالمية متغيرة.

«إرداة سياسية مشتركة ووحدة مصير»الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

كما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان ، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر ، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين ، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية. كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك ولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.