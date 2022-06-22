انت الان تتابع خبر عاجل.. حذف رسالة تسجيل رقم الموبايل من بونات الخبز لهذه الفئة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحذف رسالة تسجيل رقم الموبايل من بونات صرف الخبز لفئة محددة، وتعد من أكثر الأشياء التي تسهل كثيراً على جميع المواطنين الذين يريدون الحصول على السلع والخبز.

حذف رسالة تسجيل رقم الموبايل من بونات الخبز لهذه الفئة

وكشفت وزارة التموين أنه تم حذف رسالة تسجيل رقم الموبايل من بونات الخبز لكبار السن الأكثر من 60 عاماً، وذلك للتيسير عليهم بدلاً من الذهاب إلى مكاتل التموين أو الفروع الخاصة بشركات الاتصالات لشراء خطوط الموبايل وتسجيلها بأسمائهم، وهو كان شرط أساسي لتحديث بيانات بطاقة التموين.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وخاطبت وزارة التموين مؤخراً من خلال بونات صرف الخبز جميع أصحاب بطاقات التموين برسالة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، ونصها هو “برجاء تسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة تجنبا لإيقاف بطاقة التموين”، ولكن الوزارة تراجعت عن القرار الخاص بإيقاف بطاقة التموين لكل من لم يقوموا بتسجيل رقم المحمول في الوقت المحدد ليوم 31 يوليو القادم.

خطوات تسجيل رقم المحمول