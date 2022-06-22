السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى الوزيرة السودانية المكلفة بالتجارة والتموين

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، اليوم الاربعاء، الوزيرة المكلفة بالتجارة والتموين بجمهورية السودان "آمال محمد صالح"؛ حيث استعرض اللقاء مسار العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على سبل اتخاذ خطوات تنفيذية للمضى قدما نحو تطوير أطر التعاون فى هذا القطاع الحيوى.





وبحث اللقاء الترتيبات ذات الصلة بعقد الجولة القادمة من اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين فى القاهرة، وما توفره من فرصة هامة ومحفل لمناقشة كافة أوجه علاقات التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وسبل تعزيز ودفع الأطر الحاكمة لهذه العلاقات، وبلورة خطوات تنفيذية لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، وبما يعزز من المصالح المشتركة بين الدولتين، ويعود بالنفع على شعبى وادى النيل.

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