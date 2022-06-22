انت الان تتابع خبر وظائف خالية في الإمارات والسعودية.. قدموا بسرعة الراتب يصل لـ 35 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام موقع فرصنا بالإعلان عن العديد من الوظائف التي توجد خارج مصر بالتحديد في الإمارات والسعودية، وهي التي تتطلب الكثير من المؤهلات والشروط المطلوبة لكل من يريد التقديم الذي يكون في مقار الشركات بمصر والتي تم الكشف عنها من خلال المنصة.

وظائف خالية في الإمارات والسعودية منها ممرضات

العمل في مستشفيات ابو ظبي بالإمارات.

اسم الشركة هي شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم إلى الوظائف في 15 مايو البساتين- التبين- الخليفة- القاهرة.

العمالة المطلوبة هي 50 ممرضة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة من عامين إلى 15 عام خبرة.

الجنس المطلوب أنثي.

اللغة الانجليزية تكون جيد جداً.

السن المطلوب من 24 لـ 45 عاماً.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت اوفيس لا يشترط.

الراتب الاساسي يكون 7000 درهم إماراتي أي ما يعادل مصري 35760.88 جنيه مصري.

وظيفة مندوب تسويق للمؤهلات العليا

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمال المصرية في الخارج.

مكان التقديم للوظيفة: 15 مايو/ الأزبكية/ البساتين/ التبين/ القاهرة.

عدد العمالة المطلوبة: 20 فرداً.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة من سنة لـ 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب من 25 لـ 35 سنة.

الحاسب الآلي جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ممرضات في الإمارات