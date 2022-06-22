انت الان تتابع خبر عاجل.. منخفض الهند الجوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر منه الجو هيبقى حر نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتحذير من بعض السمات المناخية التي تحدث في فصل الصيف 2022، وهو الذي بدء بشكل رسمي أمس الثلاثاء وسوف يستمر ليوم 22 سبتمبر 2022، ويحدث ارتفاع كبير في درجات الحرارة عن صيف 2021، وهذا بسبب حدوث منخفض الهند الجوي.

منخفض الهند الجوي يضرب البلاد الارصاد تحذر منه

وأكدت هيئة الارصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن التوقعات الخاصة بخرائط الطقس التي تم اخذها من الأقمار الصناعية، وتمت الإشارة إلى حدوث ارتفاع درجات الحرارة في صيف 2022 عن المعدلات الخاصة بدرجات الحرارة في صيف 2021، وهو يكون بزيادة ما بين درجة ودرجتين مئوية، وهذا بسبب تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الجوي الموسمي.

والمنخفض يؤدي إلي زيادة ارتفاع الحرارة، ويترتب على هذا زيادة نسبة الرطوبة في الجو، وهذا يكون على كل محافظات الجمهورية، وذلك بجانب تأثر البلاد أثناء صيف 2022 بالعديد من الموجات الحرارية التي تأتي من الصحراء الغربية إلى البلاد، أو من صحراء شبة الجزيرة العربية وينتج عنها ارتفاع حرارة الطقس.

ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة طوال أشهر الصيف

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن مرتفع العروض الوسطي الذي تأتي من جنوب أوروبا يكون على امتداد البحر المتوسط، وايضاً هو المرتفع الوحيد الذي سوف يساعد كثيراً على تلطيف حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة، ويكون طوال أشهر الصيف والذي يقدر بـ 3 شهور قادمة.