انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن موعد تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022 وشروط التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية على تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022 المنتشرة في الكثير من محافظات جمهورية العربية، والتي توفر العديد من فرص العمل للخريجين منها في سوق العمل المصري.

ويختلف تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022 من عام إلي آخر، خاصة وأنها تعتبر أحد البدائل الهامة للطلاب الذين لا يرغبون في الاتحاق بالثانوية العامة، خاصة وأنها تمنحالطالب شهادة معتمدة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ما هو تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022؟

تقبل مدارس توشيبا العربي طلاب الشهادة الإعدادية الذين لا تقل نتيجتهم عن 250 درجة، من المجموع الكلي 280 درجة.

موعد تنسيق مدراس توشيبا العربي 2022:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي أنه سوف يتم الإعلان عن تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2022 خلال شهر يوليو القادم.

الشروط التي يجب توافرها في طلاب الشهادة الاعدادية للاتحاق بمدرسة توشيبا العربي 2022: